Abéo (Rioz, 70 ; 1.200 collaborateurs ; 167M€ de CA), l'un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisir, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 26,8M€, après exercice intégral de la clause d'extension. Cette augmentation de capital fournit à la société des moyens complémentaires afin de poursuivre sa stratégie de développement basée sur un objectif clair et ambitieux : réaliser 300M€ de CA à mars 2020 en combinant croissance organique et acquisitions ciblées tout en améliorant la rentabilité opérationnelle.