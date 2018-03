Après la création de son bureau d'études en 2017, OOGarden (Ambérieu-en-Bugey, 01), leader français de la vente en ligne de produits d’extérieur de l’habitat, investit 1M€ dans un centre de R&D dans l'Ain (01). Sur un même site seront regroupés bureau d'études, atelier de prototypage, laboratoire de test qualité, atelier de réparation et studio photo. De plus, l'acquisition de ce centre de recherche lui permettra d'innover afin de rendre plus plaisant et moins contraignant l'aménagement et l'entretien des jardins. A cette occasion, le bureau d'études vient d'être renforcé par l'arrivée de 2 ingénieurs développement produits et d'autres recrutements suivront pour renforcer les différentes cellules de ce centre de R&D. "Nous souhaitons accélérer le développement de notre marque propre et nous avons besoin, pour ce faire, d'innover afin de nous démarquer de nos concurrents", indique Sylvain Legoux, le président fondateur.