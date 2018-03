Cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans les métiers comptables et financiers, Fed Finance annonce l'ouverture d'un bureau à Strasbourg (67 ; 3 quai Kléber), destiné à rayonner sur l'ensemble du Grand Est. David Toutut est en charge du développement commercial du cabinet Fed Finance Grand-Est. Il encadre un consultant et a pour objectif la constitution d'une équipe de 5 personnes dès 2018.