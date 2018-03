Synthelis (La Tronche, 38), société spécialisée dans la production acellulaire de protéines difficiles à exprimer, annonce un accord avec BioTAG, distributeur de réactifs de laboratoire en Israël et sur tout le Moyen-Orient. A travers cet accord, BioTAG devient le premier distributeur sur cette zone géographique des protéines produites par Synthelis. "Depuis la création de Synthelis, nous avons focalisé nos efforts sur les marchés européens et nord-américains. Nous étendons à présent notre offre basée sur notre technologie acellulaire de manière plus globale", indique Bruno Tillier, le président de Synthelis.