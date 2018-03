Acteur du photovoltaïque, Reden Solar (Roquefort, 47) remporte 27MW de projets photovoltaïques à l'issue des appels d'offres CRE4 3ème période Bâtiments, sols et ombrières et CRE4 Innovation 1ère période. La société poursuit son développement en France et à l'international. Elle a également pour ambition de tripler ses capacités de production sur 5 ans, notamment en portant son parc d'installations de 120 à 150MW par an, via des rachats et des développements de nouvelles centrales.