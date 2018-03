Trois entreprises d'Occitanie reçoivent 160K€ de Prêts d'Honneur Innovation du comité d'engagement Créalia Occitanie (Montpellier, 34). Les sociétés en question sont : - Anywaves (Ramonville-Saint-Agne, 31), start-up dédiée au développement de technologies électromagnétiques. Elle fabrique des antennes miniatures haute performance. Anywave souhaite développer rapidement un catalogue de produits antennes spatiales et drones et investir dans des équipements ; - Maaneo (Ramonville-Saint-Agne) développe un procédé d'élimination du phosphore contenu dans les eaux usées : PHOS-4. "Nous prévoyons d’utiliser les fonds prêtés par Créalia Occitanie pour augmenter le capital social de l’entreprise, en vue d’une prochaine levée de fonds qui permettra d’enclencher la phase d’industrialisation du procédé", explique la direction ; - Zébrys (Toulouse, 31) produit le logiciel d'analyse statistique R++, the Next Step. La société compte embaucher 2 à 3 ingénieurs supplémentaires pour accompagner sa montée en puissance.