Acteur majeur de la gestion des ressources humaines pour les professionnels de la santé et filiale de the Adecco Group (siège France : Villeurbanne, 69), Adecco Medical recrute plus de 3.000 soignants partout en France en 2018. 500 postes en CDI, 500 postes en CDD et 2.000 postes en intérim sont à pourvoir. Tous les profils sont concernés, que ce soit au sein d'établissements publics comme privés : 870 aides-soignants, 840 infirmiers, 210 infirmiers de bloc opératoire et 100 kinésithérapeutes sont notamment recherchés. 470 postes de médecins sont également proposés, dont 60 de médecins généralistes et 50 postes de médecins urgentistes.