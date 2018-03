Leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier, LafargeHolcim (Zurich, Suisse) a acquis Kendall Group, un important producteur de granulats et de béton prêt-à-l'emploi avec un CA d'environ 33MCHF en 2017, présent dans le sud du Royaume-Uni. La nouvelle activité sera gérée par Aggregate Industries, une filiale de LafargeHolcim, qui étend ses activités dans le sud de l'Angleterre.