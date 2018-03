La chaine de distribution discount Lidl lancera le chantier de construction de son entrepôt régional de Cestas (33 - cf. First ECO du 21/09/2017) le 2 mars 2018. La future plateforme logistique approvisionnera 72 magasins de Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. Elle comptera 52.000m² de surface (le double de l'entrepôt actuel) et nécessitera un investissement de 58M€. 200 personnes y travailleront, soit une quarantaine de nouveaux postes. La plateforme est attendue pour mars 2019.