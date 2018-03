Le réseau de magasins bio et équitables Biocoop (Paris, 75) s'implante à Surgères (17) et poursuit ainsi son maillage du Département. Le nouveau magasin, d'une superficie de vente de 280m², se situe rue Théodore Tournat sur la zone industrielle de l'Ouest et ouvrira le 14 mars 2018. Il ambitionne de travailler avec 25 producteurs locaux bio