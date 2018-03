Le holding Feedaxess (Lyon, 69), qui contrôle les sociétés L2G et SEDA, spécialisées dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements de cuisines professionnelles et de réfrigération commerciale, poursuit activement sa stratégie de consolidation sectorielle en procédant à l'acquisition de l'entreprise familiale allemande SARO GmbH. Cette dernière conçoit et commercialise une gamme complète d'équipements de cuisines professionnelles en Allemagne et dans près de 50 pays, au travers d'un large réseau de revendeurs. Cette opération permet au nouvel ensemble de réaliser un CA consolidé proforma supérieur à 55M€. Elle permet de renforcer l'activité export du groupe Feedaxess. En s'appuyant sur le soutien actif de son actionnaire minoritaire Siparex, Feedaxess entend poursuivre son développement et saisir d'autres opportunités de croissance externe en France et à l'international.