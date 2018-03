Figeac Aéro (Figeac, 46 - 3.300 salariés), présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie, se développe en Arabie Saoudite. L'industriel aéronautique a en effet signé un accord avec 4 entreprises du secteur pour étudier les opportunités de développement d'un site de production industriel en Arabie Saoudite dans le cadre du plan 2030 du Royaume. Le site industriel serait spécialisé dans la production de pièces usinées de précision en aluminium et titane. Une force commerciale commune dédiée serait créée. Les entreprises concernées par cet accord sont Al Salam Aerospace Industries (270M€ de CA - 2.600 collaborateurs), AMIC (Advanced Metal Industries Cluster Co), Tasnee et Nicdp.