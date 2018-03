A Seissan (32), BPC Kambio, société du groupe Léa Nature (Périgny, 17), a inauguré une nouvelle ligne de production de pizzas. Fruit d'un investissement de 1,2M€, le site de 50 employés a fait l'acquisition d'une boulangerie avec pétrin à relevage et diviseuse à contre pression, d'un nouveau convoyage à bande pleine, d'un tunnel de refroidissement en continu, d'une étuyeuse et a automatisé la sortie four. Cette installation permettra à BPC Kambio de développer une nouvelle gamme de pizzas avec ingrédients crus. 6 innovations seront commercialisées dès mars 2018 sous les deux marques du groupe : Jardin BiO' et Carte Nature. Le site de Seissan produira 50.000 pizzas par semaine.