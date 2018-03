Sylob (Cambon, 81), spécialisée dans la conception de logiciel ERP Industriel, annonce 10M€ de CA (+6%) en 2017. Pour accélérer sa croissance, elle a recruté 19 personnes en 2017 et entend poursuivre le mouvement en 2018 dans toute la France avec des postes de consultants et de chefs de projets. Sylob compte sur son logiciel Sylob 5 pour se développer auprès des startup. "En faisant évoluer notre offre Cloud, nous souhaitons faire profiter nos clients de services complémentaires et leur permettre d’accéder aux nouvelles technologies que sont l’IoT, le Big Data, la reconnaissance vocale, … et d’autres à venir", explique Benoit Wambergue, product manager chez Sylob. Sylob vise une croissance à 2 chiffres pour 2018.