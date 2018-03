BA Robotic Systems Group (Mordelles, 35) et Alstef (Orléans, 45) annoncent leur regroupement pour créer B2A Technology, nouveau leader français des solutions automatisées clés en main pour les marchés de l’intralogistique, des aéroports et de la robotique. Le projet est soutenu par Future French Champions, le partenariat entre CDC International Capital et Qatar Investment Authority, qui rentre au capital de B2A Technology à hauteur de 32% aux côtés des dirigeants, managers et salariés. Cette nouvelle étape va permettre de renforcer les synergies entre les deux entreprises et d’accélérer leur croissance, aussi bien en France qu’à l’international. Avec un CA annuel de 100M€ et plus de 500 collaborateurs, B2A Technology aura les moyens de développer des solutions toujours plus innovantes répondant aux enjeux de l’Industrie, de la logistique et de l’aéroport du futur.