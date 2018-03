Mérieux Développement (Lyon, 69) et Paladin Capital Group annoncent la mise en place d'un financement de 55,5M$ au niveau de la société Inscripta, basée à Boulder (Colorado, USA) et Pleasanton (Californie, USA) et futur leader du domaine de la génomique, aux côtés des investisseurs historiques : Venrock, Foresite, Spruce, NanoDimension. Ce nouveau financement intervient après le lancement de la première enzyme CRISPR (MAD7) de la société et va permettre d'accélérer le développement et la commercialisation de sa plate-forme ainsi que de renforcer l'équipe. Inscripta ambitionne de révolutionner l'ingénierie génomique et la rendre plus accessible au niveau international.