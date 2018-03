Airbus (Toulouse, 31) profitera de son assemblée générale du 11 avril 2018 pour discuter de la nomination de trois nouveaux membres du Conseil d'administration. Les candidats sont : - Victor Chu, président-directeur général de la société First Eastern Investment Group (Hong-Kong) et membre du Conseil d'administration de China Merchants China Direct Investments Ltd. Il remplacerait Sir John Parker ; - Jean-Pierre Clamadieu, directeur général et membre du Conseil d'administration du groupe Solvay et membre du Conseil d'administration du groupe AXA. Il succèderait à Jean-Claude Trichet ; - René Obermann, directeur général de Warburg Pincus, membre du Conseil d'administration de Telenor ASA et membre du Conseil de surveillance de ThyssenKrupp AG. Il remplacerait Hans-Peter Keitel.