Côteaux Nantais (124 salariés ; 19M€ de CA 2017) est réputée pour ses productions de fruits bio et les produits transformés qu'elle propose. La société basée à Vertou (44) fait part, dans un communiqué, de son désir de construire une filière arboricole engagée. Elle propose aux arboriculteurs prêts à soutenir cette démarche un partenariat durable dès le stade de la conversion de leurs vergers. Ce partenariat baptisé "les Vergers d'Avenir" s'inscrit sur le long terme, par un partage de techniques et de conseils, dispensés par le premier arboriculteur européen en biodynamie. Côteaux Nantais s'engage également à valoriser les pommes conversion (en cours de conversion), écartées du tri, en une purée de pommes fabriquée via sa filiale Cototerra et distribuée sous la nouvelle marque "En route vers la bio", commercialisée uniquement dans le réseau de magasins spécialisés bio. Si les distributeurs du réseau spécialisé et les consommateurs répondent positivement à cette innovation, l'entreprise envisage de pérenniser cette démarche, en proposant des partenariats à long terme et un élargissement de la gamme de produits "En route vers la bio".