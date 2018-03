Octopus Robots rencontre un succès mondial avec son robot Octopus Poultry Safe qui aère et désinfecte les litières des poulaillers industriels (cf. First ECO du 30/09/2016). Par un avis Euronext publié le 28 février 2018, l'AgTech (société spécialisée dans la haute technologie de pointe au service de l’agriculture et de l’agroalimentaire) pionnière dans l’univers de la biosécurité, a le plaisir d’annoncer son inscription par admission technique sur le compartiment ACCESS d’Euronext Paris le mercredi 14 mars 2018. Cette cotation en Bourse va lui permettre d’accroître rapidement sa notoriété et de diversifier dans un deuxième temps ses sources de financement en faisant appel au marché dans le cadre de son développement rapide.