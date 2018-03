A l'occasion de la visite de David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon (69), au sein des locaux de Biom'Up à Saint-Priest (69), Etienne Binant, le directeur général, a annoncé la construction d'une seconde unité de production opérationnelle pour début 2020 et la création de 150 emplois. Créée en 2005, Biom'Up est spécialisée dans l'hémostase chirurgicale et emploie aujourd'hui 70 de ses 85 collaborateurs sur le site de Saint-Priest. "Plus que jamais notre ambition internationale doit servir notre ancrage local", indique le directeur général. Après son entrée en bourse réussie sur Euronext en octobre 2017 (cf. First ECO 12/10/2017), Biom'Up vient de procéder à des opérations de financement (cf. First ECO 15/02/2018), portant à 100M€ les montants levés au cours des 2 dernières années.