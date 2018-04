Alstom (Saint-Ouen, 93) a signé un accord en vue d'acquérir la société belge 21net auprès du fonds Innovacom et d'autres investisseurs. 21net fournit de l'Internet embarqué et de l'info-divertissement pour l'industrie ferroviaire. La transaction devrait être clôturée dans un mois ; Alstom commencera alors à intégrer 21net dans le groupe. Jean-François Beaudoin, senior vice-président de digital mobility chez Alstom, déclare : "Cette nouvelle acquisition, un an après celle de Nomad Digital, va renforcer l'offre et le savoir-faire numériques d'Alstom. Proposer aux passagers une connectivité en continu tout au long de leur voyage est aujourd'hui un must".