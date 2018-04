Engie (150.000 collaborateurs ; 66,6Mds€ 2016), leader du solaire et de l’éolien en France, et Suez (90.000 collaborateurs ; 15,3Mds€ de CA 2016), acteur majeur de l’économie circulaire, s’engagent pour accélérer la transition énergétique dans les territoires à travers un partenariat pour développer des parcs solaires photovoltaïques sur l’ensemble des centres de stockage de déchets de l’activité de recyclage et valorisation en France métropolitaine. Au total, une centaine de sites sont concernés, pour un potentiel de capacités installées estimé à 1GW. Le premier projet du partenariat sera lancé courant 2018, il s’agit d’une centrale au sol de 12MW sur le site de stockage de Drambon (21).