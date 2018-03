Dans le cadre de sa stratégie d'innovation, de diversification et de croissance à l'international, le groupe Nutrisens (Francheville, 69), spécialiste de la nutrition santé, vient de boucler l'acquisition de la société espagnole Vegenat Healthcare, spécialisée en produits de nutrition clinique. Le groupe rhodanien est accompagné par Evolem (Lyon, 69) et Unigrains (Paris, 75) dans cette opération. "Ce rapprochement constitue une opération capitalistique à forte valeur ajoutée pour Vegenat Healthcare qui devait s'unir pour changer de dimension et trouver de nouveaux marchés pour exporter sa gamme en nutrition clinique", indique Cayetano Lopez Serrano, son dirigeant. Pour le groupe Nutrisens, "c'est une opportunité extraordinaire d'élargir notre gamme en nutrition médicale et de s'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance sur l'Espagne et l'Amérique Latine", indique Georges Devesa, le dirigeant. Cette acquisition, qui porte son CA à plus de 75M€, traduit l'ambition de Nutrisens de constituer un acteur leader dans la nutrition spécialisée.