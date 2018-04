Evotec (présente en France à Toulouse, 31) et Sanofi (Paris, 75) sont entrés en négociations exclusives pour accélérer la recherche et le développement dans le domaine des maladies infectieuses par la création d'une nouvelle plateforme d'innovation ouverte sous la direction d'Evotec et située dans la région de Lyon (69). Cette transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2018. Pour accompagner la création de cette plateforme, Sanofi concéderait à Evotec la majeure partie de son portefeuille de recherche et de développement précoce sur les maladies infectieuses ainsi que son unité de recherche sur les maladies infectieuses. La transaction exclurait l'unité R&D vaccins et ses projets. Cette initiative conjointe rassemblerait au sein d'Evotec plus de 150 scientifiques, experts de ce domaine. Sanofi effectuerait un paiement unique initial de 60M€ à Evotec et apporterait d'importants financements sur le long-terme pour soutenir et assurer la progression du portefeuille.