L'enseigne Gifi (basée à Villeneuve-sur-Lort, 47 - 1,3Mds€ de CA, +10,4%) ouvre un nouveau point de vente à Toulouse (31), le 14 mars 2018. Le magasin de Toulouse-Compans présente une surface de vente de 968m² et emploie 8 personnes. Gifi compte 56 magasins en région Occitanie, dont 12 en Haute-Garonne. Au cours de son exercice fiscal 2016-2017, Gifi a ouvert 19 magasins (16 en France, 2 en Outre-Mer et 1 en Espagne), a procédé au transfert/agrandissement de 8 points de vente et en a relooké 13 autres.