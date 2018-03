Parmi les leaders français de la distribution industrielle professionnelle, Martin Belaysoud Expansion (CA 2017 consolidé : 538M€ ; Bourg-en-Bresse, 01) entend poursuivre sa stratégie engagée en faveur de la croissance et de l'excellence de ses services et de ses activités en 2018. Une nouvelle plate-forme logistique de 32.000m² située à Pusignan (69) viendra renforcer le réseau existant, qui comprend déjà 7 plates-formes. Ce nouveau site intégrera les meilleurs standards réglementaires et environnementaux. Par ailleurs, dans le cadre d'un accord intervenu au sein de l'actionnariat toujours intégralement familiale, Patrick Martin, président, deviendra prochainement actionnaire majoritaire.