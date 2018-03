L'abattoir géré par la Société d'économie mixte d'exploitation de Montauban (82) est en redressement judiciaire depuis janvier 2017. Une offre de reprise a été présentée par le groupement de sociétés composé d'Arcadie Sud-Ouest, de la Ferme de Cambes et des Viandes Occitanes. Elles formeront la Société de gestion de l'abattoir de Montauban (Sogam) et reprendront les lieux comme ses 20 salariés. Le groupement s'engage a y effectuer 1M€ d'investissement (constructions, améliorations...). La Commune de Montauban a voté la promesse d'un bail emphytéotique de 18 ans pour permettre à la société privée de reprendre l'abattoir. Le site abat 8.000 animaux par an. La Sogam versera une redevance annuelle de 100K€ à la commune.