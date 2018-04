Les 12 assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues du 29 janvier au 5 mars 2018 ont unanimement approuvé la fusion des coopératives betteravières, féculières et de luzerne qui constituaient Tereos Union (Origny-Sainte-Benoîte, 02) de coopératives agricoles en une coopérative unique. Le conseil de surveillance de Tereos, qui s’est tenu le 5 mars 2018, a également approuvé à l’unanimité cette fusion, donnant ainsi naissance à la coopérative unique Tereos SCA. Lors de cette réunion, le conseil de surveillance a également procédé aux élections suivantes : - François Leroux a été réélu à l’unanimité président du conseil de surveillance ; - Jean-Charles Lefebvre a été élu vice-président du conseil de surveillance et président de la commission betteraves ; - Pascal Foy a été élu président de la commission pommes de terre ; - Bertrand Magnien a été élu président de la commission des affaires publiques ; - Thierry Sergeant a été élu président de la commission nutrition animale. Le conseil de surveillance a par ailleurs renouvelé pour une durée de quatre ans le mandat de président du directoire d’Alexis Duval ainsi que ceux des autres membres du directoire. La nouvelle organisation coopérative de Tereos s’appuiera sur la constitution de 4 commissions spécialisées et de 6 régions qui correspondent aux grands bassins de production et à l’implantation des usines afin de prendre en compte les enjeux spécifiques à chaque territoire (Grand Est, Nord, Nord Littoral, Picardie Est, Picardie Ouest, Sud).