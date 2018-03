Basée à Martillac (33), Primobox édite des logiciels, notamment dans la dématérialisation de documents et les factures électroniques. En 2017, son CA a connu une croissance de plus de 40% et la société entend poursuivre ce développement. En 2018, Primobox va accentuer ses investissements pour étoffer ses équipes commerciale, technique et marketing.