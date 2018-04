Basé à Prouvy (59), le groupe Hiolle Industries (750 collab., 16 filiales) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. Le 7 mars 2018, il a annoncé son implantation au Canada pour y développer ses activités ferroviaires et une première prise de commande d’ampleur. Hiolle Industries Canada Inc. a été créée le 31 janvier 2018 avec un siège près de Montréal. Les premières commandes fermes enregistrées pour le marché canadien représentent plus de 5M€.