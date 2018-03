Jouve (Mayenne, 53 ; 2.000 collaborateurs), partenaire de la transformation digitale des entreprises et expert des données métiers, nomme Stéphane Clément au poste de directeur commercial, offre et marketing de ses solutions digitales. Basé à Paris (75), ce dernier est membre du comité exécutif (COMEX) et reporte directement à Thibault Lanxade, PDG de Jouve. Stéphane Clément a rejoint Manpower Proservia en 2011 en tant que PDG. Il a quadruplé le CA de l'entreprise en 6 ans.