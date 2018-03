Altran (plus de 33.000 collaborateurs ; CA 2017 : 2,282Mds€ ; Neuilly-sur-Seine, 92), leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, va recruter plus de 3.000 consultants en France en 2018, dont plus de 1.000 ingénieurs confirmés. Le groupe donne rendez-vous à Toulouse (31) les 27 mars et 5 avril 2018, à Pau (64) le 29 mars 2018 et à Bordeaux le 10 avril 2018 pour des recrutements.