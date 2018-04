Le groupe chimique SNF Floerger (Andrézieux-Bouthéon, 42 - 6.000 collab. dans le monde dont 1.300 en France - CA 2017 : 2,5Mds€) confirme dans un communiqué publié le 9 mars 2018 son projet d’ouverture d’un nouveau site de production au Grand Port Autonome de Dunkerque (GPAD ), à Gravelines (59). Le budget de la phase initiale d’ouverture du site est d’environ 60M€. Au-delà, le développement des capacités de production se fera de manière progressive et modulaire et la vitesse d’investissement sera adaptée en fonction du développement des marchés de SNF. En sus de la phase initiale d’ouverture du site, l’investissement envisagé dans les premiers ateliers de production se situe ainsi dans une fourchette de 50 à 100M€. Le terrain retenu par SNF fait l’objet d’un remblaiement hydraulique et le GPAD doit le mettre à disposition de SNF fin 2018. Par ailleurs, selon la nouvelle législation en vigueur, les travaux ne peuvent commencer que lorsque le permis d’exploiter a été délivré, soit au plus tôt mi- 2019. Compte tenu de ce calendrier l’exploitation du site devrait commencer courant 2021. Le nombre d’emplois permanents créés sera directement lié aux investissements effectués. Le ratio est typiquement d’un peu plus d’un emploi par million investi.