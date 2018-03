Authentic Material (Toulouse, 31) est spécialisée dans la production de matériaux naturels innovants, qu'elle distribue aux producteurs de l'artisanat et de l'industrie. La société vient de réaliser sa 3ème levée de fonds, à hauteur de 300K€, pour un total de 520K€ depuis sa création en avril 2016. Authentic Material compte acquérir du nouveau matériel de production afin de proposer de nouveaux matériaux à ses clients. D'ici l'été 2018, elle va également recruter et atteindre 7 contrats CDI dans les domaines du commerce, de la communication, de la production, de la stratégie et de la recherche scientifique. Enfin, elle table sur un CA de 300K€ en 2018, le triple de son CA 2017.