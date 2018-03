Le fabricant d'abri de piscines Azenco (Cazères, 31 - 30M€ de CA 2017 - 200 salariés) précise ses projets dévoilés en février (cf. First ECO du 14/02/2018). Le groupe va recruter une vingtaine de personnes dans les mois à venir et accélérer sa croissance en France. Une nouvelle usine de 3.300m² sera construite moyennant entre 1,8 et 3M€.