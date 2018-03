I.Ceram (Limoges, 87), labellisée "entreprise innovante", est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants orthopédiques innovants et d'implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. La société accélère son développement avec une prise de participation significative dans la start-up Addidream (49%), installée à Limoges et spécialisée dans l’impression 3D d’ancillaires et d’implants médicaux. Clément Muhle et William Allaine ont fondé Addidream en décembre 2017 et investi dans deux imprimantes 3D permettant d’imprimer des pièces en métal et en plastique. L’ambition des fondateurs est d’industrialiser le procédé de fabrication additive. La société va produire des instruments chirurgicaux innovants optimisés en poids et en encombrement, et ce, pour tous les acteurs de la santé.