IrriJardin (Noé, 31), équipementier de piscines, vient de créer une direction de la transformation digitale et des systèmes d'information. Nicolas de Taeye est nommé à sa tête. Il aura pour mission d'assurer le développement et la mise en œuvre de la stratégie digitale d'Irrijardin ainsi que la supervision de la direction des services informatiques. La société compte tirer partie de l'économie collaborative et mettre en relation ses clients sur des sujets tels que la mutualisation d'achats ou la prestation de service d'installation. Pour 2018, un configurateur de projets 3D en magasin et sur internet est à l'étude.