Theranexus (Lyon, 69), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière sur le développement de candidats médicaments jouant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce la signature d'une collaboration de recherche de 3 ans avec le Collège de France (Paris, 75), institution mondialement reconnue dans le domaine des neurosciences. Ce travail, portant sur l'impact des cellules gliales sur l'activité neuronale, sera réalisé sous la responsabilité du Dr Nathalie Rouach au sein du Centre de Recherche interdisciplinaire en biologie dirigé par le Pr Alain Prochiantz. Dans le cadre de cette recherche, une thèse en contrat CIFRE avec l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) sera réalisée.