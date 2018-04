Deux ans après avoir investi 20M€ dans de nouvelles installations et la refonte de son processus industriel qui lui ont permis de cesser définitivement tout rejet de boues rouges en mer, Alteo (CA : 220M€ - 450 salariés à Gardanne), leader mondial des alumines de spécialité basé à Gardanne (13), annonce une nouvelle étape dans l'amélioration de la qualité de ses eaux résiduelles. L'entreprise vient en effet de démarrer la construction, sur son site gardannais, d'une nouvelle station de traitement de ses eaux résiduelles par injection de CO2, opérationnelle d'ici le 1er semestre 2019. Cette technologie innovante représente un investissement de plus de 6M€. Elle est le fruit de plus de 2 ans de recherche en laboratoire avec une vingtaine de partenaires puis sur un pilote industriel, mené en partenariat avec Air Liquide.