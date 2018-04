Le fonds d'amorçage et d'accélération Techno'Start (Mérignac, 33) apporte son soutien à Bziiit (Bègles, 33), spécialisée dans l'agrégation et la qualification de données physiques et numériques pour augmenter la notoriété des marques. Techno'Start apporte 100K€ au capital de Bziiit. Cette augmentation de capital lui permettra de recruter afin de poursuivre sa croissance. La start-up déploie aujourd'hui sa solution au service des collectivités publiques territoriales. "Notre plateforme a déjà été déployée entre autres pour la Ville de Libourne (33) et l'Aéroport de Bergerac (24)... En acteur néo-aquitain engagé, membre de la French Tech Bordeaux, Bziiit ambitionne de faire rayonner des territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine", annonce Laurent Tripied, pdg de la start-up.