Heineken Entreprise (siège France à Rueil-Malmaison, 92) a annoncé un nouvel investissement de 5,5M€ pour sa brasserie de Mons-en-Barœul (59). Échelonné sur les années 2018 et 2019, celui-ci porte sur la création d’une nouvelle ligne de conditionnement de fûts de 8L, compatibles avec la machine pression The Blade lancée par la société en juin 2017 sur le marché du hors-domicile. Les travaux se dérouleront sur le second semestre 2018 pour une mise en ligne opérationnelle début 2019. La mise en route de la nouvelle ligne de conditionnement s’accompagnera de 10 recrutements d’ici à 2019. Ces 5,5M€ viennent s’ajouter à l’annonce en février 2018 (cf. FE du 15/02/18) d’un investissement sur ce même site de 8,3M€ pour cette année 2018, visant à augmenter la capacité de production et améliorer la sécurité et la performance environnementale.