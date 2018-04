Amadeus (15.000 salariés ; siège à Madrid) est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l’industrie du voyage et du tourisme. Afin de poursuivre le développement et la création de nouvelles technologies, il lance une vaste campagne de recrutement de profils internationaux. Amadeus prévoit en effet de recruter 500 nouveaux collaborateurs pour son site de Nice-Sophia Antipolis (06 ; plus de 4.000 salariés), principal centre de R&D et de marketing du groupe. Le groupe propose des postes en CDI, ainsi que des stages et des contrats en alternance dans différents domaines tels que la R&D, mais aussi le digital, le marketing, le management de projets…