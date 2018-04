Le spécialiste du pneumatique Michelin (Clermont-Ferrand, 63) annonce son intention d'acquérir Fenner PLC (CA 2017 : 655M£ ; Hessle, Royaume-Uni), leader mondial dans l'industrie des bandes transporteuses et les technologies des polymères renforcés. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'ambition de Michelin de valoriser son expertise dans les matériaux de haute technologie. Cette opération apportera des bénéfices stratégiques par le biais d'une offre globale pour le marché minier et d'une expertise et d'une capacité d'innovation renforcée sur les matériaux de haute technologie.