Everteam (Lyon, 69), leader mondial de la gouvernance de l'information, et Spigraph (Saint-Quentin-Fallavier, 38), leader européen du marché de la capture et de la transformation digitale, annoncent leur rapprochement. Grâce au réseau des revendeurs de Spigraph, de plus de 6.000 partenaires en Europe, Everteam va ainsi pouvoir accéder au marché des PME et proposer de nouvelles solutions pour aider ce marché de masse à avancer sur le chemin de la digitalisation et de la conformité numérique. Le groupe représente ainsi plus de 600 salariés pour un CA de plus de 100M€.