La Conciergerie Solidaire de Bordeaux (33), outil multi-service local et solidaire, lève 600K€ pour financer son développement. Le tour de table a été réalisé auprès de France Active (200K€) et NovESS (400K€). La société entend changer d'échelle et maximiser son impact social comme économique. La Conciergerie compte créer un réseau et s'implanter dans de nouvelles régions. Elle va également mettre en place un programme de recherche et innovation, notamment pour croître auprès de certains écosystèmes (gares, hôpitaux...). Enfin, la société va opérer sa transformation numérique.