En 2018, le département de l'Aveyron va mobiliser plus de 14,6M€ pour soutenir l'investissement local, dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). La priorité sera donnée : - aux espaces mutualisés de services au public et à la revitalisation des centres-bourg ; - aux communes nouvelles ; - à la rénovation thermique et à la transition énergétique ; - à l'accessibilité des établissements publics ; - aux opérations visant au financement des implantations de la gendarmerie en milieu ruralité ; - aux installations d'espaces numériques destinés à l'accomplissement des démarches administratives.