Valbiotis (Périgny, 17), société pharmaceutique spécialisée dans la lutte contre le diabète, nomme la Dr Christine Roy-Duval au poste de directrice du développement et des affaires médicales. Elle aura pour mission principale de conduire le développement clinique des produits du portefeuille en relation avec les autorités de santé, notamment la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis). Elle sera également en charge du Market Access afin d'envisager un remboursement des produits, et notamment de Valedia, par les complémentaires de santé. Elle animera enfin les relations de Valbiotis avec la communauté médicale et les professionnels de santé.