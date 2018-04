La Caisse des dépôts vient de signer avec l'Université de Bordeaux (33) afin de débloquer 32,7M€. La somme viendra financer la seconde tranche de travaux prévue pour la réhabilitation du campus de Pessac (33), dédié aux sciences humaines et sociales. La Caisse des Dépôts est partenaire de l'Université dans ce projet. Elle a mobilisé plus de 800K€ de crédits d'ingénierie pour cofinancer les études stratégies préalables et les schémas directeurs. La caisse a également investi 3,9M€ de fonds propres dans le cadre de la création de la Société de Réalisation Immobilière et d'Aménagement de l'Université de Bordeaux (SRIA) qui porte l'ingénierie de réalisation de l'Opération Campus Bordeaux.