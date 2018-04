Basé à Mauzé-sur-le-Mignon (79), près de Niort (79), le groupe Pierre Guérin (400 personnes ; 77M€ de CA) conçoit et réalise des équipements et des lignes de process en acier inoxydable dédiés aux industries agroalimentaires et des sciences de la vie. En raison d’une forte croissance de ses activités, notamment dans le domaine des biotechnologies, la société a engagé depuis déjà plusieurs années un ambitieux programme d'investissements : rénovation et extension de son usine niortaise, création de nouvelles filiales en Chine et en Allemagne, acquisition des licences de fabrication de cuves pression pour les US et la Chine... En 2018, le groupe va poursuivre ses investissements avec la construction d'un hall d'assemblage biotechnologie à Mauzé-sur-le-Mignon et une nouvelle usine ultra-moderne de production de cuves de Process sur son site de Burgos (Espagne). En parallèle, l'entreprise affirme son développement sur les pays germaniques et en Asie.