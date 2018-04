Universal Robots, fabricant danois de robots légers et pionnier du secteur de la robotique collaborative au niveau mondial, a été choisi par le groupe PSA pour intégrer la chaîne d’assemblage de l’usine de Sochaux (25) produisant les modèles Peugeot 3008. Ce contrat avec Universal Robots s'inscrit dans le cadre du projet "Usine Excellente du futur" de PSA, qui a pour but de moderniser ses outils de production, de compacter les sites et de diminuer le prix de revient des véhicules.